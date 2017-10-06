Сальников: можно было устроить заплыв Фелпса с бегемотом или гусём

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в эфире программы «Звезда на «Звезде»» высказал своё мнение о заплыве 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса с акулой.

«Это великолепно с точки зрения маркетинга. Нашёлся человек, который, видимо, считает себя в этой области специалистом и который решил, почему бы Фелпсу не проплыть с акулой. Можно было с таким же успехом устроить заплыв с бегемотом, гусём или дельфином — да с кем угодно! Пловец больше 8 км/ч не плывёт, максимум — 9 км/ч. Причём тут вообще акула, которая развивает скорость 60-70 км/ч? Надо тогда делать гандикап. Это чистая реклама, не может он плыть быстрее акулы. Обывателю это очень интересно, захватывающе: а вдруг Фелпс выиграет? У меня это просто вызывает улыбку», — сказал Сальников.