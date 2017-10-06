ВАДА восстановило аккредитацию лаборатории в Лос-Анджелесе

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило аккредитацию олимпийской аналитической лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), сообщается на официальном сайте ВАДА.

Аккредитация UCLA была частично приостановлена с 14 июня. С этой даты UCLA необходимо было заверять результаты проведённых анализов на четыре конкретных запрещённых вещества в другой аккредитованной ВАДА лаборатории. Частичная приостановка деятельности UCLA была снята 27 сентября. ВАДА поблагодарило UCLA за быстрое и эффективное решение проблемы, которая привела к частичной приостановке работы лаборатории.