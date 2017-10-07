Тарасова: если я вижу талант – я пропала

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей любви к талантам, которые она притягивает.

«Я, например, люблю талант, и мне очень везло на таланты, они ко мне тянулись. Если я вижу талант – я пропала. Я не буду ни есть, ни пить, ни домой ходить, ничего. Я буду все время об этом думать, этим заниматься. Отец говорил, что не верит в талант, что верит только в трудолюбие. Но он немножко лукавил, потому что у него были такие таланты! За что он так любил Харламова? Он был как сын ему! За качества, отличающие способного человека от гения. С Ягудиным я работала 24 часа в сутки. В последние месяцы не помню, спала я или нет, порой пальто не снимала… Я понимала, что мы выиграем, и мы выиграли блестяще. Я ни с кем не советовалась, делала это абсолютно одна, и очень люблю Лёшу, за то, что он мне абсолютно поверил. Он сказал: делайте со мной всё, что хотите. Это всегда очень страшно, потому что на тебя падает огромная ответственность и груз. Забираешь его, 18-летнего, у матери, и везёшь в Америку…

Чтобы выигрывать… Любая работа состоит из того, что ты делаешь какие-то шаги, и они увеличивают твои возможности. Я рисовала себе круг. В этом круге я рисовала, что я должна сделать, какие программы ему поставить, сколько часов специальной технической подготовки, сколько он должен кататься, какие элементы я должна с ним выучить, какое у него должно быть здоровье. Целый круг заполняешь – как есть, как пить, как спать. И если ты всё это сделал – то может быть…» — приводит слова Тарасовой СИА.