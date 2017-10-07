Ерёмина — бронзовый призёр ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье

Россиянка Елена Ерёмина заняла третье место в личном многоборье среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале. Результат спортсменки — 54,799 балла.

Чемпионкой мира стала представительница США Морган Хард (55,232 балла). Серебро досталось хозяйке соревнований, канадке Элизабет Блэк (55,132).

Ещё одна россиянка Ангелина Мельникова завершила соревнования в личном многоборье на 16-м месте (51,341).

Ранее россиянин Давид Белявский продемонстрировал четвёртый результат (86,315) в личном многоборье у мужчин.