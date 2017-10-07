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Ерёмина: я могла выиграть золото чемпионата мира по спортивной гимнастике – 2017

7 октября 2017, суббота. 09:56 Другие

Россиянка Елена Ерёмина, ставшая третьей в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале, прокомментировала своё выступление.

«Я бы назвала сегодняшний день самым счастливым в моей жизни, но уверена, что может быть ещё лучше. Я очень рада своей первой медали взрослого чемпионата мира, но в то же время у меня присутствует некоторое разочарование, потому что я могла стать чемпионкой. Я понимаю теперь, что мне по силам было стать первой.

Является ли моя медаль каким-то чудом? Нет, это результат долгой работы на тренировках. Утром, когда ехала на стадион, я знала, что мне по силам завоевать медаль. Сейчас я ещё немного порадуюсь, а завтра с утра всё на время забуду, начну выступать с чистого листа», — приводит слова Ерёминой ТАСС.

Посмотреть обзор соревнований можно в Youtube Международной федерации гимнастики.

Ерёмина — бронзовый призёр ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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