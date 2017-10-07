Гарибов не вошёл в комиссию спортсменов FIG от мужской спортивной гимнастики

Двукратный чемпион Европы россиянин Эмин Гарибов проиграл на выборах в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики словенцу Альяжу Пегану, сообщает официальный сайт организации. Словенский гимнаст является чемпионом мира и трёхкратным серебряным призёром планетарных форумов в упражнении на перекладине.

Напомним, что накануне состоялись выборы в комиссию спортсменов от женской спортивной гимнастики, победу на которых одержала олимпийская чемпионка Игр 1992 года в составе Объединённой команды Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан.