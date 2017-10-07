Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги АГУ-«Адыиф» — «Динамо-Синара»

АГУ-«Адыиф» из Майкопа в матче женского чемпионата России по гандболу примет волгоградское «Динамо-Синара». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

Подопечные Игоря Измайлова потерпели пять поражений в шести матчах, а команда Анатолия Скоробогатова начала выступление в соревнованиях с двух неудач кряду. Волгоградские гандболистки располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице, а клуб из Адыгеи занимает десятое место.

Посмотреть прямую трансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.