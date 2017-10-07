АГУ-«Адыиф» одержал первую победу в женской Суперлиге по гандболу-2017

АГУ-«Адыиф» из Майкопа на своей площадке в упорной борьбе сломил сопротивление волгоградского «Динамо-Синара» со счётом 24:22 в матче женской Суперлиги России по гандболу. Самой результативной гандболисткой встречи стала Юлия Маркова из «Динамо», забившая восемь голов.

Команда Анатолия Скоробогатова выиграла первый матч из трёх на старте турнира, а подопечные Николая Измайлова потерпели шестое поражение в семи матчах.

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АГУ-«Адыиф» (Майкоп) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 24:22 (13:13).

Посмотреть запись встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.