Столбова и Климов заняли третье место на Finlandia Trophy

Российские фигуристы Ксения Столбова и Фёдор Климов стали третьими в соревнованиях спортивных пар на международном турнире Finlandia Trophy. Олимпийские чемпионы в команде не без ошибок откатали произвольную программу и сохранили место на пьедестале только благодаря высоким баллам, полученным накануне за короткую программу.

Выиграли соревнования китайцы Пэн Чэн и Цзин Янь. Вторая российская пара, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, заняла пятое место.

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Спортивные пары

1. Пэн Чэн / Цзин Янь (Китай) – 198,03.

2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 193,50.

3. Ксения Столбова / Федор Климов (Россия) – 184,78…

5. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) – 176,88.