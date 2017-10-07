Фигурист Ерохов выиграл этап юниорского Гран-при в Гданьске

Россиянин Алексей Ерохов уверенно выиграл соревнования в мужском одиночном катании на шестом этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске (Польша). Ерохов первенствовал как в короткой, так и в произвольной программе. Вторым стал Камден Пулкинен из США, третьим – канадец Конрад Орцел, занимавший после короткого проката 9-е место.

Ещё один фигурист российской сборной, Игорь Ефимчук, сохранил пятое место по сумме двух выступлений.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Шестой этап. Гданьск, Польша

Юноши

1. Алексей Ерохов (Россия) – 221,89.

2. Камден Пулкинен (США) – 209,35.

3. Конрад Орцел (Канада) – 196,05…

5. Игорь Ефимчук (Россия) – 194,44.