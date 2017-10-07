Нибали выиграл «Тур Ломбардии», Чернецкий — девятый

Итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida стал победителем однодневной велогонки Мирового тура «Тур Ломбардии». Дистанция велогонки протяжённостью 248 км проходила из Бергамо в Комо. Вторым финишировал француз Жюлиан Алафилипп (Quick-Step Floors), уступивший победителю 28 секунд, замкнул тройку сильнейших итальянец Джанни Москон (Sky, +38 секунд).

Лучший из россиян, Сергей Чернецкий («Астана»), занял девятое место, отстав от лидера на 47 секунд.

Ранее Нибали побеждал в «Туре Ломбарди» — 2015.