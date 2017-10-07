Гроссмейстер Карякин поздравил Путина с юбилеем

Член Общественной палаты РФ, обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2012 года, чемпион мира по блицу 2016 года, российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием.

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с Днем Рождения! Желаю счастья, здоровья и творческих успехов! Спасибо большое за многолетнюю поддержку шахмат в России! Горжусь личным знакомством с Вами!» — написал Карякин на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «Инстаграме» Сергея Карякина.