Мельникова: извините, но этот год у меня совсем не клеится

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира в Монреале, где она заняла 16-е место в многоборье.

«Знаю, что сейчас будет много комментариев в мою сторону и обсуждений в плохом стиле и так далее… Извините меня, я стараюсь делать свою работу! Но этот год у меня совсем не клеится. Я честно стараюсь, но увы… Я буду дальше тренироваться, думаю, что это надо пережить. Ведь не бывает взлётов без падений! Все мы ошибаемся. Я сама себя ругаю и злюсь на себя не меньше, чем вы на меня. На ошибках учатся абсолютно все! Я себя не утешаю, а просто мне не хочется, чтобы кто-то думал, что мне безразлично. Мне тоже хочется, чтобы всегда было всё хорошо, но есть белые полосы, есть чёрные. Белая у меня была в 2016-м, настала очередь чёрной. Ведь столько спортсменов падали до самых низов и потом поднимались на высоты! И мне не по себе, что так происходит. Но ведь проще было бы сдаться, а я стараюсь этого не делать. Ещё раз извиняюсь!» — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».

«Всё бывает, главное найти в себе силы это перешагнуть и забыть. А ещё — не забывай свою цель, и это поможет преодолеть все трудности», — прокомментировала пост Мельниковой олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

Фото доступно в «Инстаграме».