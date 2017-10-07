Гимнастка Ерёмина завоевала серебро ЧМ в упражнении на брусьях

Российская гимнастка Елена Ерёмина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале (Канада), в упражнении на разновысоких брусьях. Победу одержала китаянка Фан Илин.

Ещё одна россиянка, Анастасия Ильянкова, заняла четвёртое место.

Для дебютантки чемпионата мира Ерёминой это вторая медаль соревнований после бронзы в многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Женщины. Брусья

1. Фан Илин (Китай) – 15,166.

2. Елена Еремина (Россия) – 15,100.

3. Нина Дервель (Бельгия) – 15,033.

4. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,900.