Гимнастка Ерёмина завоевала серебро ЧМ в упражнении на брусьях

Российская гимнастка Елена Ерёмина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале (Канада), в упражнении на разновысоких брусьях. Победу одержала китаянка Фан Илин.
Ещё одна россиянка, Анастасия Ильянкова, заняла четвёртое место.
Для дебютантки чемпионата мира Ерёминой это вторая медаль соревнований после бронзы в многоборье.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада
Женщины. Брусья
1. Фан Илин (Китай) – 15,166.
2. Елена Еремина (Россия) – 15,100.
3. Нина Дервель (Бельгия) – 15,033.
4. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,900.