«Университет Нева» потерпел поражение в первом отборочном матче Кубка ЕГФ

Санкт-петербургский гандбольный клуб «Университет Нева» потерпел поражение в первом матче второго отборочного раунда Кубка EГФ с исландским «Хабнарфьордюром». Подопечные Дмитрия Торгованова на выезде уступили со счетом 27:32. Лучшим бомбардиром матча стал Дмитрий Киселёв, 10 раз поразивший ворота хозяев. В петербургской команде отличились также Павел Тураев (5 мячей), Николай Емельяненко и Дмитрий Богданов (по 4).

Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 15 октября.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. Второй отборочный раунд. Первый матч

«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Университет Нева» (Россия) — 32:27 (17:14).