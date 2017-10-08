Дзюдоистка Валькова взяла бронзу на этапе Гран-при в Ташкенте

Российская дзюдоистка Екатерина Валькова завоевала бронзовую медаль во второй соревновательный день этапа Гран-при, который проходит в Ташкенте.

Валькова стала призёром в весовой категории до 63 кг. В полуфинальной схватке россиянка уступила Катрин Унтерурцахер из Австрии, которая затем в финале одолела американку Ханну Мартин и стала победительницей соревнований. В поединке за бронзу Валькова победила словенку Андрею Лешки. Еще одна бронза досталась канадке Катрин Бошемин-Пинар.

В первый день соревнований серебряным призёром турнира стал Ислам Яшуев, а бронзу взяла Мария Персидская.