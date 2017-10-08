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Дзюдоистка Валькова взяла бронзу на этапе Гран-при в Ташкенте

8 октября 2017, воскресенье. 00:54 Другие

Российская дзюдоистка Екатерина Валькова завоевала бронзовую медаль во второй соревновательный день этапа Гран-при, который проходит в Ташкенте.

Валькова стала призёром в весовой категории до 63 кг. В полуфинальной схватке россиянка уступила Катрин Унтерурцахер из Австрии, которая затем в финале одолела американку Ханну Мартин и стала победительницей соревнований. В поединке за бронзу Валькова победила словенку Андрею Лешки. Еще одна бронза досталась канадке Катрин Бошемин-Пинар.

В первый день соревнований серебряным призёром турнира стал Ислам Яшуев, а бронзу взяла Мария Персидская.

Дзюдоисты РФ выиграли две медали на этапе Гран-при в Ташкенте
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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