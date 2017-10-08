В России будут новые чемпионы по бадминтону в миксте

В Раменском завершились полуфинальные игры личного чемпионата России по бадминтону. По их итогам стало ясно, что ещё один титул точно обретет нового владельца – в смешанной парной категории действующие чемпионы Евгений Дрёмин/Евгения Димова уступили новому миксту, составленному из очень известных и титулованных спортсменов Ивана Созонова и Евгении Косецкой – 12:21, 15:21.

Лишить Владимира Малькова титула чемпиона в мужской одиночке имел возможность Анатолий Ярцев – в третье партии он практически добился успеха, но Мальков пока сумел удержать свою бадминтонную «корону» — 8:21, 21:17, 22:20.

«Толик играл сегодня просто отлично – настолько быстро и ровно вел игру – я этого просто не ожидал! В первом гейме он задал такую скорость, к которой я просто был не готов. Во втором мне удалось как-то это нивелировать. Я вынужден был буквально выцарапывать каждое очко, возможно, потому что еще не набрал в турнирном сезоне свою оптимальную форму. Толя же отлично играл на сетке, а я все время опаздывал и старался сыграть на контратаках, откидывая назад. И я считаю, что мне сегодня еще и повезло – в концовке было два момента, в которых он должен был забивать и выигрывать!" — приводит слова Малькова пресс-служба НФБР.

Кроме Малькова, защиту титулов продолжают Евгения Косецкая в женской одиночке и Константин Абрамов/Александр Зинченко.