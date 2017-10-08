Тренер: Ерёмину, не допустившую ни ошибки, опустили на 2-е место. Безобразие

Российская гимнастка Елена Ерёмина, безошибочно выступившая на чемпионате мира в финале упражнений на брусьях, заслуживала золотой медали и лишилась её только из-за неудовлетворительной работы судей, заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ерёмина стала серебряным призёром. Судьи оценили выступление спортсменки в 15,100 балла. Первое место заняла китаянка Юлин Фан (15,166), третье — бельгийка Нина Дерваэль (15,033).

«Золотая медаль у женщин на брусьях сегодня должна быть нашей, Лена Ерёмина выступила не хуже, чем в квалификации, где заняла первое место. Налицо проблемы судейства, мы говорили об этом и будем говорить дальше. Завтра состоится заседание техкома, и мы опять поднимем эту тему.

Это же безобразие. Девочку, которая не допустила ни одной ошибки, опустили на второе место. Да, у китаянки была на 0,2 сложнее программа. Но качество исполнения у Лены куда выше. Обидно, но мы сделаем выводы", — подчеркнула тренер.