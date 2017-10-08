Гимнастка Пасека посвятила Путину победу на чемпионате мира

Российская гимнастка Мария Пасека, занявшая первое место в опорном прыжке на чемпионате мира в Монреале, после победы пообщалась со своими поклонниками в социальной сети «Инстаграм» в прямом эфире.

«Я хотела приехать и заломить здесь всех. Переживала очень сильно, до сих пор отхожу. Как будто в коматозе была», — призналась 22-летняя спортсменка.

У Пасеки поинтересовались, не хочет ли она посвятить свою победу президенту России Владимиру Путину, которому 7 октября исполнилось 65 лет.

«Точно, у Путина же день рождения! Да, эта победа — для него!» — сказала гимнастка.

Марию также попросили прокомментировать выступление соотечественницы Елены Ерёминой, ставшей серебряным призёром. Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Ерёмина, безошибочно выступившая на чемпионате мира в финале упражнений на брусьях, заслуживала золотой медали и лишилась её только из-за неудовлетворительной работы судей.

«На самом деле её не засудили. Китаянка выиграла за счёт того, что у неё высокая база», — поделилась мнением Пасека.

В числе прочего у Пасеки спросили, за какую футбольную команду она болеет. «Одно время болела за «Спартак», потом – за ЦСКА. А сейчас ни за кого не болею», — заключила Мария.