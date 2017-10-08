Гимнастка Мельникова: порой хочется сдаться и всё бросить

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, показавшая в финале чемпионата мира в личном многоборье лишь 16-й результат, обратилась к своим болельщикам.

«Многие пишут мне, что я не должна была извиняться. Но для меня это важно. Хочу, чтобы знали: мне далеко не всё равно, я тоже себя ругаю и корю за такое выступление.

Видимо, мне нужно пережить этот огромный спад. Порой хочется сдаться и всё бросить. Но я понимаю: если сдамся, будет очень трудно вернуться.

Все мы в жизни ошибаемся, делаем выводы, тянемся к лучшему. Произошедшее стало огромным звонком для меня. Буду тянуться к лучшему.

Не хочу, чтобы кто-то думал, что я наглая и что мне наплевать. Я уважаю мнение каждого, каждый имеет право на своё слово. Спасибо тем, кто меня поддерживает», — сказала Мельникова.