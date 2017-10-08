Ерёмина: расстроилась, что не заняла первое место, китаянке завысили оценку

Российская гимнастка Елена Ерёмина, завоевавшая серебряную медаль в упражнениях на разновысоких брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Монреале, поделилась впечатлениями от своего выступления. Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Ерёмина, безошибочно выступившая на чемпионате мира в финале упражнений на брусьях, заслуживала золотой медали и лишилась её только из-за неудовлетворительной работы судей.

«Не знаю, засудили меня или нет. Мне кажется, мне поставили правильную оценку, а китаянке немного завысили. Но это уже не важно. Конечно, я расстроилась, что не заняла первое место», — сказала Ерёмина, общаясь в «Инстаграме» со своими подписчиками в прямом эфире.

Ерёмина, также занявшая третье место по итогам финала в личном многоборье, выразила мнение, что канадка Элизабет Блэк несправедливо стала второй: «Моё мнение: её вытащили на второе место».

Кроме того, 16-летняя гимнастка поделилась мнением о Канаде: «Монреаль какой-то серый. Может быть, мы просто живём в таком месте, где одни высотки. Но не могу сказать, где лучше, в России или в Канаде. Всё-таки в Канаде не жила, здесь я как турист. В целом впечатления от турнира хорошие».