Снукеристы Трамп и Бинэм вышли в финал European Masters

Определились финалисты снукерного турнира European Masters. Англичанин Джадд Трамп разгромил китайца Цао Юйпэна — 6:1. В другом полуфинале также было английско-китайское противостояние, которое тоже закончилось в пользу европейца — Стюарт Бинэм победил Чжоу Юэлуна со счётом 6:4.

Отметим, что Трамп — действующий чемпион турнира. В прошлом году в финале он победил Ронни О'Салливана — 9:8.



Снукер. European Masters. Ломмел, Бельгия

Полуфиналы



Джадд Трамп (Англия) – Цао Юйпэн (Китай) – 6:1.

Чжоу Юэлун (Китай) – Стюарт Бинэм (Англия) – 4:6.