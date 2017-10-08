Созонов и Иванов обыграли чемпионов России по бадминтону в финале ЧР

В подмосковном Раменском подходит к концу чемпионат России по бадминтону. В финальном матче в мужском парном разряде Иван Созонов и Владимир Иванов одержали уверенную победу над прошлогодними чемпионами — Константином Абрамовым и Александром Зинченко. Созонов и Иванов выиграли в двух партиях, взяв вторую с разгромным счётом — 21:18, 21:6. Третье место поделили проигравшие на полуфинальной стадии Андрей Параходин с Никитой Хакимовым и Андрей Ашмарин с Антоном Назаренко.



Созонову предстоит сыграть также в финале смешанного парного разряда, где он выступает вместе с действующей чемпионкой России в одиночных соревновавниях Евгенией Косецкой.