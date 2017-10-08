Фигуристка Сотскова выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева — третья

Российская фигуристка Мария Сотскова одержала победу на международном турнире Finlandia Trophy в Эспоо (Финляндия). Третье место заняла ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева, которая допустила ряд ошибок в произвольной программе. Второй стала итальянка Каролина Костнер.

Ещё одна россиянка Елена Леонова заняла третье место в произвольной программе и пятое по сумме двух выступлений.

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Женщины

1. Мария Сотскова (Россия) – 205,30.

2. Каролина Костнер (Италия) – 193,76.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 189,13…

5. Елена Леонова (Россия) – 178,46.