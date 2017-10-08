Ильясов, Дмитриева и Гаспарян стали призёрами этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте

В заключительный день этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан) спортсмены сборной России завоевали три медали – одну серебряную и две бронзовые.
Серебряным призёром стал Нияз Ильясов, в финале весовой категории до 100 кг уступивший египтянину Рамадану Дарвишу. Бронзовые медали принесли сборной России женщины. В категории до 78 кг третье место заняла Анастасия Дмитриева, в весе свыше 78 кг – Анжела Гаспарян.
Дзюдо. Этап Гран-при. Ташкент, Узбекистан
Мужчины. До 100 кг
1. Рамадан Дарвиш (Египет).
2. Нияз Ильясов (Россия).
3. Шерали Юраев и Давронбек Сатторов (оба – Узбекистан).
Женщины. До 78 кг
1. Анастасия Турчин (Украина).
2. Бета Пакут (Польша).
3. Анастасия Дмитриева (Россия) и Ярден Майерсон (Израиль)…
9-13. Александра Бабинцева (Россия).
Свыше 78 кг
1. Аннамари Веленсек (Словения).
2. Гульжан Иссанова (Казахстан).
3. Сара Эдлингтон (Великобритания) и Анжела Гаспарян (Россия).
5. Дарья Карпова (Россия).