Ильясов, Дмитриева и Гаспарян стали призёрами этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте

В заключительный день этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан) спортсмены сборной России завоевали три медали – одну серебряную и две бронзовые.

Серебряным призёром стал Нияз Ильясов, в финале весовой категории до 100 кг уступивший египтянину Рамадану Дарвишу. Бронзовые медали принесли сборной России женщины. В категории до 78 кг третье место заняла Анастасия Дмитриева, в весе свыше 78 кг – Анжела Гаспарян.

Дзюдо. Этап Гран-при. Ташкент, Узбекистан

Мужчины. До 100 кг

1. Рамадан Дарвиш (Египет).

2. Нияз Ильясов (Россия).

3. Шерали Юраев и Давронбек Сатторов (оба – Узбекистан).

Женщины. До 78 кг

1. Анастасия Турчин (Украина).

2. Бета Пакут (Польша).

3. Анастасия Дмитриева (Россия) и Ярден Майерсон (Израиль)…

9-13. Александра Бабинцева (Россия).

Свыше 78 кг

1. Аннамари Веленсек (Словения).

2. Гульжан Иссанова (Казахстан).

3. Сара Эдлингтон (Великобритания) и Анжела Гаспарян (Россия).

5. Дарья Карпова (Россия).