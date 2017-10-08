«Динамо-Виктор» выиграло первый в своей истории еврокубковый матч

В первом в своей истории еврокубковом матче ставропольское «Динамо-Виктор» на выезде обыграло «Швиесу» из Вильнюса со счётом 25:24. Самым результативным в составе российской команды стал Руслан Дашко, забивший 6 мячей. По 4 гола на счету Дениса Мирзоева, Антона Отрезова и Антона Волкова.

Квалифицироваться в третий по значимости клубный турнир Европы команде Сергея Клёнова позволило 4-е место, занятое в ЧР-2016/17.

Ответная игра 1/32 финала пройдёт в Будённовске 14 октября.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/32 финала. Первый матч

«Швиеса» (Литва) — «Динамо-Виктор» (Россия) – 24:25 (12:13).