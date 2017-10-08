Кёрлингисты РФ одержали вторую победу на ЧМ среди смешанных команд

Кёрлингисты сборной России одержали вторую победу на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходит в Шампери (Швейцария). В матче 2-го тура группы А действующие чемпионы мира нанесли поражение команде Венгрии со счётом 6:3 (0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:1, 4:0, 0:1).

Сборную России представляли Алексей Стукальский (скип), Мария Ермейчук (вице-скип), Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

В стартовом матче на турнире россияне победили сборную Хорватии. 9 октября отечественные кёрлингисты сыграют со словенцами.