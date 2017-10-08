Степанова и Букин стали вторыми на Finlandia Trophy в танцах на льду

Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали серебряными призёрами международного турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy, который завершился в Эспоо (Финляндия), в танцах на льду. Победу одержали двукратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Третьими стали Лоренс Форнье и Николай Соренсен из Дании.

Ещё один дуэт из России — Бетина Попова и Сергей Мозгов — стал третьим в произвольном танце, но в итоге занял пятое место.

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

1. Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 188,25.

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 166,88.

3. Лоренс Форнье / Николай Соренсен (Дания) – 158,21…

5. Бетина Попова / Сергей Мозгов (Россия) – 152,28.