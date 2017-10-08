Сираи стал чемпионом мира в опорном прыжке, Далалоян — 8-й

Японский гимнаст Кензо Сираи завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в Монреале (Канада) в опорном прыжке. Серебряного призёра, украинца Игоря Радивилова, японец обошёл всего на 0,001. Призовую тройку замкнул южнокореец Ким Хансол.

Россиянин Артур Далалоян, заменивший в финальной восьмёрке южнокорейца Хансеока Яна, занял восьмое место.

Для Сираи это второе золото в отдельных видах после победы в вольных упражнениях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Мужчины. Опорный прыжок

1. Кензо Сираи (Япония) – 14,900.

2. Игорь Радивилдов (Украина) – 14,899.

3. Ким Хансол (Южная Корея) – 14,766…

8. Артур Далалоян (Россия) – 13,966.