Гимнастка Шеффер сала чемпионкой мира на бревне, Ерёмина — 5-я

Российская гимнастка Елена Ерёмина стала пятой в соревнованиях на бревне чемпионат мира по спортивной гимнастике в Монреале (Канада). Чемпионкой мира стала немка Паулин Шеффер, серебро завоевала американка Морган Хард, бронзу – ещё одна немка Табеа Альт.

Напомним, что на чемпионате мира дебютантка соревнований Ерёмина завоевала бронзу в многоборье и серебро в упражнении на брусьях.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Женщины. Бревно

1. Паулин Шеффер (Германия) – 13,533.

2. Морган Хард (США) – 13,400.

3. Табеа Альт (Германия) – 13,300…

5. Елена Ерёмина (Россия) – 12,966.