Американец Рапп и эфиопка Дибаба выиграли Чикагский марафон

Американский легкоатлет Гален Рапп стал победителем Чикагского марафона. Дистанцию 42 км 195 м он преодолел за 2 часа 9 минут 20 секунд. Американцы не выигрывали Чикагский марафон 15 лет. В тройку призёров вошли два кенийца Абель Кируи (2:09.48) и Бернард Кипьего (2:10.23).

Среди женщин победу одержала эфиопка Тирунеш Дибаба, показавшая результат 2 часа 18 минут 31 секунда. Второй стала кенийка Бриджит Косгей (2:20.22), третьей — американка Джордан Хасей (2:20.57).

В забеге, за которым наблюдало более миллиона болельщиков, принимало участие более 40 тысяч спортсменов.