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Гимнаст Белявский завоевал бронзовую медаль ЧМ в упражнении на брусьях

8 октября 2017, воскресенье. 22:21 Другие

Российский гимнаст Давид Белявский завоевал бронзовую медаль в упражнении на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале (Канада). За своё выступление Белявский получил 15,266 балла. Победу одержал китаец Цоу Цзиньгуан (15,900), серебряным призёром стал украинец Олег Верняев (15,833).

Для Белявского это вторая медаль чемпионата мира после серебра в упражнении на коне.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада
Мужчины. Брусья

1. Цоу Цзиньгуан (Китай) – 15,900.
2. Олег Верняев (Украина) – 15,833.
3. Давид Белявский (Россия) – 15,266.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Белявский
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