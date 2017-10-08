Японка Мураками завоевала золотую медаль ЧМ в вольных упражнениях

Японская спортсменка Маи Мураками завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале (Канада). За своё выступление Мураками получила 14,233 балла. Серебряным призёром стала американка Джейд Кэрри (14,200). Бронза досталась британке Клаудии Фрагапане (13,933).

Российские гимнастки не смогли квалифицироваться в финальную восьмёрку в этом виде программы.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада

Женщины. Вольные

1. Маи Мураками (Япония) – 14,233.

2. Джейд Кэри (США) – 14,200.

3. Клаудия Фрагапане (Великобритания) – 13,933.