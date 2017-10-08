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Японка Мураками завоевала золотую медаль ЧМ в вольных упражнениях

8 октября 2017, воскресенье. 22:59 Другие

Японская спортсменка Маи Мураками завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Монреале (Канада). За своё выступление Мураками получила 14,233 балла. Серебряным призёром стала американка Джейд Кэрри (14,200). Бронза досталась британке Клаудии Фрагапане (13,933).

Российские гимнастки не смогли квалифицироваться в финальную восьмёрку в этом виде программы.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Монреаль, Канада
Женщины. Вольные

1. Маи Мураками (Япония) – 14,233.
2. Джейд Кэри (США) – 14,200.
3. Клаудия Фрагапане (Великобритания) – 13,933.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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