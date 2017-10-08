Сборная РФ по спортивной гимнастике — 3-я на ЧМ в общекомандном медальном зачёте

Спортсмены сборной России завоевали 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы) на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который завершился в Монреале (Канада).

Дебютантка соревнований Елена Ерёмина стала бронзовым призёром в многоборье и завоевала серебряную медаль на брусьях. Мария Пасека защитила титул в опорном прыжке. Давид Белявский взял серебро в упражнении на коне и стал третьим на брусьях. Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в упражнении на кольцах.

Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачёте. Первенствовали китайцы — 6 (3, 1, 2), вторыми стали японцы — 4 (3, 0, 1). Добавим, что по общему количеству завоёванных медалей Россия поделила первое место с Китаем – по 6.