До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сотскова: психологически себя перенастроила после срыва прокатов в Сочи

9 октября 2017, понедельник. 00:35 Другие

Победительница турнира Finlandia Trophy фигуристка Мария Сотскова рассказала об изменениях, которые произошли с ней и её короткой программой после контрольных прокатов в Сочи.

«В начале сезона перед контрольными прокатами в Сочи я настраивала себя как в том году. Но я не учла тот факт, что за лето я изменилась, выросла, и у меня уже должен быть совсем другой подход к себе, к делу. Видимо, поэтому я сорвала контрольные прокаты – неудачно там выступила. Но мы переделали короткую программу. Я переосмыслила свой подход, психологически себя перенастроила. И работа пошла в более правильном направлении.

По сути, здесь я накатывала новую программу, потому что с тренерами мы пришли к выводу, что нужно все-таки ставить каскад в первую половину, чтобы быть уверенной в себе.

Я ведь расту, скоро приближусь к 18 годам. Тело изменилось. Идут обычные процессы. Мы занимались много ОФП с Леонидом Райциным. Буду продолжать с ним работать. Это мне, конечно, помогло. За лето у меня выросли мышцы, объемы тела стали другие. Но, благодаря тому, что это мышцы, а не жир, это помогает. Я себя чувствую увереннее, сильнее на льду. Вся эта работа идет на пользу. Тренерам я доверяю. И это мне помогает», — приводит слова Сотской пресс-служба ФФККР.

Фигуристка Сотскова выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева — третья
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
Теги
Мария Сотскова
Новости. Другие
9 октября 2017, понедельник
00:57 Смирнов: продолжаем тренироваться с Кавагути и готовы закрыть брешь в сборной
00:35 Сотскова: психологически себя перенастроила после срыва прокатов в Сочи
8 октября 2017, воскресенье
23:58 Сборная РФ по спортивной гимнастике — 3-я на ЧМ в общекомандном медальном зачёте
23:41 Србич стал чемпионом мира в упражнении на перекладине, Белявский — 6-й
23:28 Шахматисты РФ уверенно стартовали в Кубке Европы среди клубных команд
22:59 Японка Мураками завоевала золотую медаль ЧМ в вольных упражнениях
22:21 Гимнаст Белявский завоевал бронзовую медаль ЧМ в упражнении на брусьях
21:46 Американец Рапп и эфиопка Дибаба выиграли Чикагский марафон
21:27 Гимнастка Шеффер стала чемпионкой мира на бревне, Ерёмина — 5-я
20:55 Сираи стал чемпионом мира в опорном прыжке, Далалоян — 8-й
20:47 Степанова и Букин стали вторыми на Finlandia Trophy в танцах на льду
19:53 Кёрлингисты РФ одержали вторую победу на ЧМ среди смешанных команд
19:38 «Динамо-Виктор» выиграло первый в своей истории еврокубковый матч
19:22 «Каустик» одержал первую победу в гандбольной Суперлиге
19:08 Велогонщик Беклантс получил многочисленные повреждения во время «Тура Ломбрадии»
18:51 Ильясов, Дмитриева и Гаспарян стали призёрами этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте
18:15 Сборные России по шорт-треку — 5-е в эстафетах на этапе КМ в Нидерландах
18:02 «Газпром-Югра» вновь разгромил «Политех» в ЧР по мини-футболу
17:27 Фигуристка Сотскова выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева — третья
17:10 Мальков проиграл Сиранту в финале чемпионата России по бадминтону
15:54 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Каустик» — «Пермские медведи»
14:55 Обвиняемый в коррупции глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман покинул свой пост
13:27 Созонов и Иванов обыграли чемпионов России по бадминтону в финале ЧР
13:11 Косецкая защитила титул чемпионки России по бадминтону в одиночном разряде
12:22 Турнир фигуристов Finlandia Trophy прерывался из-за противопожарной сигнализации
10:48 Снукеристы Трамп и Бинэм вышли в финал European Masters
04:11 Ерёмина: расстроилась, что не заняла первое место, китаянке завысили оценку
03:41 Гимнастка Мельникова: порой хочется сдаться и всё бросить
03:33 Гимнастка Пасека посвятила Путину победу на чемпионате мира
03:20 Тренер: Ерёмину, не допустившую ни ошибки, опустили на 2-е место. Безобразие
01:19 В России будут новые чемпионы по бадминтону в миксте
00:54 Дзюдоистка Валькова взяла бронзу на этапе Гран-при в Ташкенте
7 октября 2017, суббота
23:36 «Университет Нева» потерпел поражение в первом отборочном матче Кубка ЕГФ
23:24 Гимнаст Аблязин стал серебряным призёром ЧМ в упражнении на кольцах
22:37 Гимнастка Ерёмина завоевала серебро ЧМ в упражнении на брусьях
22:20 Мельникова: извините, но этот год у меня совсем не клеится
22:09 Гимнаст Белявский завоевал серебро ЧМ в упражнении на коне
21:58 «Автодор» и «Синара» сыграли вничью в матче ЧР по мини-футболу
21:37 Танцоры Скопцова и Алёшин выиграли этап юниорской серии Гран-при в Польше
21:24 Цзинь Боян выиграл Finlandia Trophy, Коляда — 4-й
21:19 Гимнастка Пасека завоевала золото ЧМ в опорном прыжке
21:06 Мужская сборная России по шорт-треку вышла в финал А на этапе КМ в Дордрехте
19:43 Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в Инцелле
19:33 Гроссмейстер Карякин поздравил Путина с юбилеем
19:23 Нибали выиграл «Тур Ломбардии», Чернецкий — девятый
Все новости RSS
Партнерский контент