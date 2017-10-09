Сотскова: психологически себя перенастроила после срыва прокатов в Сочи

Победительница турнира Finlandia Trophy фигуристка Мария Сотскова рассказала об изменениях, которые произошли с ней и её короткой программой после контрольных прокатов в Сочи.

«В начале сезона перед контрольными прокатами в Сочи я настраивала себя как в том году. Но я не учла тот факт, что за лето я изменилась, выросла, и у меня уже должен быть совсем другой подход к себе, к делу. Видимо, поэтому я сорвала контрольные прокаты – неудачно там выступила. Но мы переделали короткую программу. Я переосмыслила свой подход, психологически себя перенастроила. И работа пошла в более правильном направлении.

По сути, здесь я накатывала новую программу, потому что с тренерами мы пришли к выводу, что нужно все-таки ставить каскад в первую половину, чтобы быть уверенной в себе.

Я ведь расту, скоро приближусь к 18 годам. Тело изменилось. Идут обычные процессы. Мы занимались много ОФП с Леонидом Райциным. Буду продолжать с ним работать. Это мне, конечно, помогло. За лето у меня выросли мышцы, объемы тела стали другие. Но, благодаря тому, что это мышцы, а не жир, это помогает. Я себя чувствую увереннее, сильнее на льду. Вся эта работа идет на пользу. Тренерам я доверяю. И это мне помогает», — приводит слова Сотской пресс-служба ФФККР.