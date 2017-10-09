Трамп обыграл Бинэма в финале снукерного турнира European Masters

Англичанин Джадд Трамп одолел своего соотечественника Стюарта Бинэма в финале снукерного турнира European Masters. Счёт финального противостояния — 9:7 в пользу Трампа.

По итогам первой сессии была зафиксирована ничья — 4:4. Во второй сессии Трамп одержал победу (5:3), а вместе с ней выиграл и матч.

Снукер. European Masters. Ломмел, Бельгия

Финал

Джадд Трамп (Англия) — Стюарт Бинэм (Англия) – 9:7.

Отметим, что Трамп защитил звание чемпиона турнира. В прошлом году в финале он победил Ронни О'Салливана — 9:8.