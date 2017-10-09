Слепцова: отношения с Кравцовым у нас не сложились

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала об отношениях с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Александром Кравцовым, а также заявила что уже точно не вернётся в большой спорт. Ранее Слепцова выразила мнение, что результаты мужской и женской сборных России по биатлону улучшатся в случае смены руководства СБР. В ответ на это Кравцов заявил, что «беременной женщине всё простительно».



«Пока совсем не скучаю по спорту. Честно, думала, что будет гораздо тяжелее. А у меня ни ностальгии, ни даже особого желания выйти на пробежку. Пожалуй, сейчас осталось только чувство гордости. Горжусь тем, что никогда никого не обманывала, не воровала и всё, что выиграла – выиграла по-честному.



У нас с Кравцовым отношения не сложились. Повторю, нашему руководству нужно было просто сохранить то, что сделали Прохоров и Кущенко с Паком. Но они сделать этого не смогли. Пусть мне скажут, что я опять вынесла сор из избы, но когда у сборной даже нет своего автобуса – это, наверное, о чём-то говорит.



Не вижу абсолютно никаких причин для того, чтобы вернуться. Мне 31 год, и я знаю, что большого результата уже не будет. Я видела, как тяжело было оставлять ребёнка и тренироваться нашим Зайцевой, Богалий, Медведцевой… Не видя перед собой большой цели, я так не смогу. Мой ответ – твёрдое «нет». В биатлон я уже не вернусь. Никогда», – приводит слова Слепцовой «Спорт-экспресс».