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А. Родионенко: у нас проблемы в опорном прыжке, золото ЧМ ни о чём не говорит

9 октября 2017, понедельник. 09:31 Другие

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастке Андрей Родионенко оценил выступление российских гимнасток на чемпионате мира в Монреале, а также рассказал о повышенном травматизме на турнире. Россиянки завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награды.

«Для Ерёминой и Ильянковой это был первый такой турнир. И то, что они попали в такой жаркий котёл, это великолепный соревновательный опыт, всё это очень важно. И то, что они проявили себя мужественно в такой ситуации, приносит мне полное удовлетворение.

Совершенно очевидно, что у нас большие проблемы в опорном прыжке. И золотая медаль совершенно ни о чём не говорит, это просто опыт Пасеки и её умение быть первой. А позади нее практически никого на таком уровне, «Хромают» и вольные упражнения, где не было наших представительниц в финале. С одной стороны, новый состав, большой сдвиг уже сделан в той же акробатике, но это ещё не отражается на уровне вольных упражнений в целом. У нас не все компоненты пока сбалансированы, вольные пока западают.

Такого количества травм, которые случились здесь во время чемпионата мира, не было никогда. Все травмы были вызваны не слабой подготовкой самих спортсменов, а дезорганизационными моментами чемпионата мира. Многие команды столкнулись здесь с акклиматизационными проблемами вследствие отсутствия достаточного времени на адаптацию. Здесь у нас не было ни одного дня на адаптацию. На следующий день после приезда была тренировка, а в пиковые дни адаптации мы уже выступали. Руководство международной федерации также согласно, что это не совсем здоровый вариант, и в будущем учтет все ошибки этого чемпионата.

Спортсмены вынуждены выходить на соревновательный помост под лучи яркого света из полумрака, причём свет в разминочном зале размещен очень низко и бьёт прямо в глаза. Разве в таких условиях спортсмены могут нормально готовиться? Это неприемлемо для соревнований такого уровня. Регламент тренировок, который установили организаторы, также не позволял проводить нормальную подготовку. Все перечисленные моменты и создали ту обстановку, которая привела к обилию травм», — цитирует Родионенко ТАСС.

Также Родионенко сообщил, что с 2019 году будут проводиться молодёжные чемпионаты мира по спортивной гимнастике.

Сборная РФ по спортивной гимнастике — 3-я на ЧМ в общекомандном медальном зачёте
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Мария Пасека
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