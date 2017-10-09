Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гросс: Шипулину тяжелее, чем остальным. На него сваливается чудовищное давление

9 октября 2017, понедельник. 10:33 Другие

Старший тренер мужской сборной России по биатлону немец Рикко Гросс оценил состояние подопечных перед стартом олимпийского сезона, а также отметил важность победы подопечных в эстафете на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене и рассказал о настрое лидера сборной Антона Шипулина.

«Не так давно все наши спортсмены принимали участие в летнем чемпионате России в Чайковском, и это была хорошая возможность понять, где мы сейчас находимся, если можно так выразиться. Я остался доволен увиденным. Все стали быстрее бежать, нежели это было год назад, были некоторые проблемы со стрельбой, но это я связываю прежде всего с тем, что стрелять приходилось в достаточно тяжёлых погодных условиях: был сильный ветер, к тому же он постоянно и резко менял направление. Если же оценивать состояние команды в целом, я бы сказал, что по сравнению с прошлым годом мы поднялись на одну ступеньку выше.

Важность побед Бабикова и Цветкова на чемпионате мира? Самое ценное, что дают спортсмену подобные победы, – уверенность в себе. Об этом можно не говорить вслух, но, поверьте, чувство у всех членов команды одно: мы – сильные. Мы стали лучшей командой мира, а значит можем выиграть у кого угодно: у немцев, норвежцев, французов. Это очень позитивное чувство для атлетов, да и для тренеров тоже. Это классно, когда в команде есть люди, способные побеждать. Бабиков в прошлом сезоне выиграл помимо эстафеты личную гонку Кубка мира, и это тоже огромный психологический плюс как для него, так и для всей команды.

Почему Шипулину не везёт в личных гонках? Может быть, он сознательно придерживает себя в ожидании Олимпийских игр? А если говорить серьёзно, Антону просто намного тяжелее, чем остальным. Он очень силён и знает это. И как раз в связи с этим на чемпионатах на него каждый раз сваливается чудовищное давление. Ответственность за собственный результат, за команду. Я бы вообще сказал, что российским спортсменам в этом плане сложнее, чем любым другим. Идти на старт с этой ношей – совершенно особенное испытание, не все его выдерживают. Для того чтобы выиграть чемпионат мира, недостаточно быть сильнее. Нужно, чтобы сошлось много других факторов: работа лыж, самочувствие, настроение, удача. Причём всё это должно сойтись в строго определённый момент. Вспомните прошлогоднюю спринтерскую гонку в Хохфильцене, которая превратилась для Шипулина в натуральный кошмар. Он сделал три промаха, финишировал 21-м, а всего через день показал в гонке преследования феноменальную скорость и выбрался на четвёртую позицию.

Продление контракта с СБР? Это, думаю, будет зависеть от того, насколько успешным получится сезон. Если всё в этом отношении будет в порядке и СБР сочтёт нужным сделать мне такое предложение, уверен, что скажу «да», — цитирует Гросса «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Максим Цветков Рикко Гросс
Новости. Другие
9 октября 2017, понедельник
10:52 Д. Полянский стал 11-м на этапе Мировой серии по триатлону в Сарасоте
10:33 Гросс: Шипулину тяжелее, чем остальным. На него сваливается чудовищное давление
09:44 Российские лучники завоевали два серебра и бронзу на юниорском ЧМ
09:31 А. Родионенко: у нас проблемы в опорном прыжке, золото ЧМ ни о чём не говорит
09:23 В. Родионенко: российские гимнасты недобрали медалей на ЧМ в Монреале
07:50 Сборная России по биатлону получила форму фиолетового цвета
03:56 Слепцова: отношения с Кравцовым у нас не сложились
03:37 Трамп обыграл Бинэма в финале снукерного турнира European Masters
02:41 Слепцова: в личных гонках на Олимпиаде в Пхёнчхане медаль мне не светила
00:57 Смирнов: продолжаем тренироваться с Кавагути и готовы закрыть брешь в сборной
00:35 Сотскова: психологически себя перенастроила после срыва прокатов в Сочи
8 октября 2017, воскресенье
23:58 Сборная РФ по спортивной гимнастике — 3-я на ЧМ в общекомандном медальном зачёте
23:41 Србич стал чемпионом мира в упражнении на перекладине, Белявский — 6-й
23:28 Шахматисты РФ уверенно стартовали в Кубке Европы среди клубных команд
22:59 Японка Мураками завоевала золотую медаль ЧМ в вольных упражнениях
22:21 Гимнаст Белявский завоевал бронзовую медаль ЧМ в упражнении на брусьях
21:46 Американец Рапп и эфиопка Дибаба выиграли Чикагский марафон
21:27 Гимнастка Шеффер стала чемпионкой мира на бревне, Ерёмина — 5-я
20:55 Сираи стал чемпионом мира в опорном прыжке, Далалоян — 8-й
20:47 Степанова и Букин стали вторыми на Finlandia Trophy в танцах на льду
19:53 Кёрлингисты РФ одержали вторую победу на ЧМ среди смешанных команд
19:38 «Динамо-Виктор» выиграло первый в своей истории еврокубковый матч
19:22 «Каустик» одержал первую победу в гандбольной Суперлиге
19:08 Велогонщик Беклантс получил многочисленные повреждения во время «Тура Ломбрадии»
18:51 Ильясов, Дмитриева и Гаспарян стали призёрами этапа Гран-при по дзюдо в Ташкенте
18:15 Сборные России по шорт-треку — 5-е в эстафетах на этапе КМ в Нидерландах
18:02 «Газпром-Югра» вновь разгромил «Политех» в ЧР по мини-футболу
17:27 Фигуристка Сотскова выиграла Finlandia Trophy, Туктамышева — третья
17:10 Мальков проиграл Сиранту в финале чемпионата России по бадминтону
15:54 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Каустик» — «Пермские медведи»
14:55 Обвиняемый в коррупции глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман покинул свой пост
13:27 Созонов и Иванов обыграли чемпионов России по бадминтону в финале ЧР
13:11 Косецкая защитила титул чемпионки России по бадминтону в одиночном разряде
12:22 Турнир фигуристов Finlandia Trophy прерывался из-за противопожарной сигнализации
10:48 Снукеристы Трамп и Бинэм вышли в финал European Masters
04:11 Ерёмина: расстроилась, что не заняла первое место, китаянке завысили оценку
03:41 Гимнастка Мельникова: порой хочется сдаться и всё бросить
03:33 Гимнастка Пасека посвятила Путину победу на чемпионате мира
03:20 Тренер: Ерёмину, не допустившую ни ошибки, опустили на 2-е место. Безобразие
01:19 В России будут новые чемпионы по бадминтону в миксте
00:54 Дзюдоистка Валькова взяла бронзу на этапе Гран-при в Ташкенте
7 октября 2017, суббота
23:36 «Университет Нева» потерпел поражение в первом отборочном матче Кубка ЕГФ
23:24 Гимнаст Аблязин стал серебряным призёром ЧМ в упражнении на кольцах
22:37 Гимнастка Ерёмина завоевала серебро ЧМ в упражнении на брусьях
22:20 Мельникова: извините, но этот год у меня совсем не клеится
Все новости RSS
Партнерский контент