Гросс: Шипулину тяжелее, чем остальным. На него сваливается чудовищное давление

Старший тренер мужской сборной России по биатлону немец Рикко Гросс оценил состояние подопечных перед стартом олимпийского сезона, а также отметил важность победы подопечных в эстафете на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене и рассказал о настрое лидера сборной Антона Шипулина.

«Не так давно все наши спортсмены принимали участие в летнем чемпионате России в Чайковском, и это была хорошая возможность понять, где мы сейчас находимся, если можно так выразиться. Я остался доволен увиденным. Все стали быстрее бежать, нежели это было год назад, были некоторые проблемы со стрельбой, но это я связываю прежде всего с тем, что стрелять приходилось в достаточно тяжёлых погодных условиях: был сильный ветер, к тому же он постоянно и резко менял направление. Если же оценивать состояние команды в целом, я бы сказал, что по сравнению с прошлым годом мы поднялись на одну ступеньку выше.

Важность побед Бабикова и Цветкова на чемпионате мира? Самое ценное, что дают спортсмену подобные победы, – уверенность в себе. Об этом можно не говорить вслух, но, поверьте, чувство у всех членов команды одно: мы – сильные. Мы стали лучшей командой мира, а значит можем выиграть у кого угодно: у немцев, норвежцев, французов. Это очень позитивное чувство для атлетов, да и для тренеров тоже. Это классно, когда в команде есть люди, способные побеждать. Бабиков в прошлом сезоне выиграл помимо эстафеты личную гонку Кубка мира, и это тоже огромный психологический плюс как для него, так и для всей команды.

Почему Шипулину не везёт в личных гонках? Может быть, он сознательно придерживает себя в ожидании Олимпийских игр? А если говорить серьёзно, Антону просто намного тяжелее, чем остальным. Он очень силён и знает это. И как раз в связи с этим на чемпионатах на него каждый раз сваливается чудовищное давление. Ответственность за собственный результат, за команду. Я бы вообще сказал, что российским спортсменам в этом плане сложнее, чем любым другим. Идти на старт с этой ношей – совершенно особенное испытание, не все его выдерживают. Для того чтобы выиграть чемпионат мира, недостаточно быть сильнее. Нужно, чтобы сошлось много других факторов: работа лыж, самочувствие, настроение, удача. Причём всё это должно сойтись в строго определённый момент. Вспомните прошлогоднюю спринтерскую гонку в Хохфильцене, которая превратилась для Шипулина в натуральный кошмар. Он сделал три промаха, финишировал 21-м, а всего через день показал в гонке преследования феноменальную скорость и выбрался на четвёртую позицию.

Продление контракта с СБР? Это, думаю, будет зависеть от того, насколько успешным получится сезон. Если всё в этом отношении будет в порядке и СБР сочтёт нужным сделать мне такое предложение, уверен, что скажу «да», — цитирует Гросса «Р-Спорт».