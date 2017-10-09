Д. Полянский стал 11-м на этапе Мировой серии по триатлону в Сарасоте

В Сарасоте (США) прошёл этап Кубка мира по триатлону. Победу в мужских соревнованиях одержал мексиканец Родриго Гонсалес. Второй результат продемонстрировал бельгиец Мартен ван Риль. Третьим стал представитель США Кевин Макдонелл. Россиянин Дмитрий Полянский занял 11-е место.
Триатлон. Этап Кубка мира. Сарасота. Мужчины
1. Родриго Гонсалес (Мексика) – 49.36.
2. Мартен ван Риль (Бельгия) – 49.43.
3. Кевин Макдонелл (США) – 49.44…
11. Дмитрий Полянский (Россия) – 50.08.
В женских соревнованиях первенствовала японка Дзури Иде.