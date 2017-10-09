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Букин: допущенные на Finlandia Trophy ошибки вызвали у нас удивление

9 октября 2017, понедельник. 16:11 Другие

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал выступление дуэта на международном турнире Finlandia Trophy, который завершился в Эспоо (Финляндия). Они заняли второе место.

«Эта программа сложнее эмоционально, чем физически. И допущенные ошибки вызвали у нас, честно говоря, удивление. На тренировках случаются промашки, но не в таком количестве… Но ничего страшного. Для этого и нужны такие старты, чтобы понять, над чем нужно усиленно работать.

В эмоциональном плане в этой программе можно раствориться. За эти минуты реально чувствуешь, что проживаешь на льду эту историю, эту жизнь. И эти четыре минуты пролетают для нас как четыре секунды. Нам очень нравится программа. Но над ней ещё надо много работать", — цитирует Букина официальный сайт ФФККР.

Степанова и Букин стали вторыми на Finlandia Trophy в танцах на льду
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
Теги
Александра Степанова Иван Букин
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