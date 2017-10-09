УГНТУ-ВНЗМ обыграл УОР №2 в чемпионате России по гандболу

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московская команда УОР № 2 на своей площадке уступила клубу УГНТУ-ВНЗМ из Уфы со счётом 26:33. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Гетманов, забивший 6 мячей. У хозяев 7 раз отличился Сергей Марк Косоротов.

Для команды УОР № 2 это пятое поражение в шести проведённых матчах текущего чемпионата. Московские гандболисты замыкают турнирную таблицу. УГНТУ-ВНЗМ одержал вторую победу в пяти матчах и поднялся на шестое место.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

УОР №2 (Москва) — УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — 26:33 (11:17).

Видеотрансляцию матча УОР № 2 — УГНТУ-ВНЗМ можно посмотреть также на официальном сайте ФГР.