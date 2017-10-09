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Исинбаева: переживала, что старой девой стану. Мне 35, и всё шикарно

9 октября 2017, понедельник. 21:21 Другие

Двукратная Олимпийская чемпионка, 28-кратная рекордсменка мира, член Международного Олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала о своей личной жизни.

«Очень сильно переживала, что не было никакой личной жизни. Девочки с парнями уже чуть ли, извините, не жили. А я ещё только в щёчку целовалась. Очень переживала, что замуж никогда не выйду. Потому что спорт-спорт-спорт, в 30 лет старой девой стану и вообще буду никому не нужна. И ребёнка никогда не рожу. Об этом думаешь в юном возрасте. Потом время бежит катастрофически быстро.

Сегодня мне 35 лет. Уже и муж есть, ребёнок есть, второй будет скоро. И всё шикарно. И ты просто оборачиваешься назад и думаешь: всё, чем ты жертвовал, — это такая мелочь! И слава тебе господи, что я за это не цеплялась. Что не нужны были ни подружки, ни дискотеки, ни кино и рестораны, ни ночные тусовки, ни еда. Слава тебе господи, что я тогда не нажралась. Всё это мелочь, которую сегодня вспоминать просто весело», — приводит слова Исинбаевой «Комсомольская правда в Волгограде».

Источник: Комсомольская правда в Волгограде Сообщить об ошибке
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Елена Исинбаева
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