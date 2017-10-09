«Лада» одержала 6-ю победу подряд на старте ЧР по гандболу, обыграв «Звезду»

Тольяттинская «Лада» одержала шестую победу подряд в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В выездном матче «Лада» обыграла звенигородскую «Звезду» со счётом 31:27. Самой результативной в составе победившей команды стала Дарья Дмитриева, забившая 8 мячей. 7 раз отличилась Полина Ведехина, по 5 — Александра Санникова и Ирина Снопова. Лучшей в составе хозяек площадки была Виктория Климанцева, забившая 5 мячей.

«Лада» с шестью победами в шести проведённых матчах чемпионата России возглавляет турнирную таблицу. «Звезда» с тремя победами в пяти матчах – на 4-м месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Звезда» (Звенигород) – «Лада» (Тольятти) – 27:31 (18:16).