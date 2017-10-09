Исинбаева: если мой мировой рекорд побьют, рада не буду

Двукратная олимпийская чемпионка, 28-кратная рекордсменка мира, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева рассказала об отношении к принадлежащему ей мировому рекорду в прыжках с шестом среди женщин (5,06 м), который Исинбаева установила в 2009 году.

«Если мой рекорд побьют, я, естественно, рада не буду. Вообще. Одному буду только рада — если мой рекорд побьет девочка из России, потому что он останется у нас. Но если его побьет девочка извне, то я расстроюсь.

Конечно, все мы, спортсмены, — эгоисты. И я жуткая эгоистка по отношению к каждому своему мировому рекорду. Очень жаль, что не смогла прыгнуть 5,15 м, к которым так стремилась и которые надеялась взять в Рио. 5,06, конечно, не такая космическая высота, как мне хотелось бы. Если бы это была 5,15, в ближайшие сто лет точно бы этот рекорд никто не побил.

Пока не вижу реальных соперников, претенденток. Но очень расстроюсь, я вообще не порадуюсь за девочку, которая это сделает. Со своей эгоистической точки зрения.

Но если рекорд побьют, я порадуюсь за развитие прыжков с шестом, потому что этой мой вид спорта. Я многое сделала, чтобы он стал узнаваемым. Благодаря мне многие девочки поверили в себя и пытаются прыгнуть 5 метров и чуточку выше. И даже мечтают о мировом рекорде. Я порадуюсь, если уровень прыжков с шестом вырастет до стабильных пяти метров и выше», — приводит слова Исинбаевой «Комсомольская правда в Волгограде».