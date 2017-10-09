Исинбаева: сборная России всегда в тройке на ОИ, если никто не будет мешать

Двукратная олимпийская чемпионка, 28-кратная рекордсменка мира, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева считает, что сборная России находится в тройке сильнейших мировых спортивных держав, участвующих в летних Олимпийских играх.

«По поводу Олимпийских игр, сборная России всегда в тройке, если не будет каких-то политических подковырок и всего того, что сегодня происходит. Если никто не будет мешать нашим спортсменам качественно подготовиться, то мы будем в тройке всегда, потому что это наше место. Америка, Россия и там Кения иногда выскакивает. Уверена, в 2020 году мы будем в тройке. По поводу Олимпиады-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, сложно сказать. Там всё очень мутно», — приводит слова Исинбаевой «Комсомольская правда в Волгограде».