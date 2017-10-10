Сборная РФ по кёрлингу одержала третью победу на ЧМ среди смешанных команд

Сборная России по кёрлингу одержала третью победу подряд на чемпионате мира среди смешанных команд, который проходит в Шампери (Швейцария). Во встрече третьего тура в группе А действующие чемпионы мира во главе со скипом Алексеем Стукальским взяли верх над командой Словении со счетом 5:4 (1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 2:0, 1:0). Также в состав команды входят Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова.

С тремя победами в активе сборная России единолично возглавляет группу A. В следующем матче 10 октября отечественные кёрлингисты сыграют с командой Уэльса.