Российские клубы одержали победы во 2-м туре Кубка Европы по шахматам

В Турции во втором туре Кубка Европы по шахматам среди клубных команд санкт-петербургский «Медный всадник» выиграл у французского Nice Alekhine со счётом 4:2. Победы в своих матчах одержали Пётр Свидлер и Владимир Федосеев.

Сибирский клуб «Глобус» взял верх над румынским Csm Baia Mare — 4,5:1,5. Победами завершили свои партии азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, украинец Антон Коробов и россиянин Денис Хисматуллин. Сергей Карякин, Ян Непомнящий и голландец Аниш Гири свои партии свели вничью.

Московская команда Legacy Square Capital выиграла у одного из фаворитов – македонского «Алкалоида» — со счётом 3,5:2,5. Решающее очко принёс российскому клубу Евгений Наер, который обыграл Павла Эльянова.

Лидируют девять команд, набравшие по 4 очка, в том числе все три российские команды. В третьем туре клубы Москвы и Санкт-Петербурга сыграют между собой, а «Глобус» сразится с чешским «Новым Бором».

В женском турнире российские команды «Югра» и Legacy Square Capital сыграли вничью со счётом 2:2.