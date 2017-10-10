Источник: матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года примет Лондон

Матч за звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в 2018 году, примет Лондон, сообщает El Pais со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Однако официальное решение о месте проведения встречи пока не принято.

Ранее сообщалось, что матч может состояться в Сингапуре, Японии, Таиланде и Норвегии.

В марте 2018 году в Берлине состоится турнир претендентов, победитель которого поспорит за мировую шахматную корону с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году Карлсен защитил титул, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.