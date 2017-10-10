Биатлонист Рёш собрал достаточную сумму на поездку на ОИ-2018

Олимпийский чемпион 2006 года в эстафетной гонке, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете бельгийский биатлонист Михаэль Рёш, ранее выступавший за сборную Германии, завершил сбор средств на поездку на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Он планировал собрать 20 тыс. швейцарских франков, но сумма уже составляет 22 тыс.

Рёш принял решение выделить 10% от собранного в фонд борьбы с раком в память о тренере Клаусе Зиберте, который скончался в апреле 2016 года, сообщает официальный сайт IBU.